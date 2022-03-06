Путин посмертно наградил Героем России командира батальона «Спарта» Жогу

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Героем Российской Федерации командира батальона Донецкой Народной Республики (ДНР) «Спарта» Владимира (Воха) Жогу. Военный получил смертельное ранение, обеспечивая выход из города Волновахи мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя РФ Жоге Владимиру Артёмовичу (посмертно), — сказано в сообщении.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели в бою командира батальона «Спарта» 5 марта. Глава республики также посмертно наградил Жогу званием Героя ДНР.

Владимир Жога — уроженец Донецка 1993 года рождения. С 2014 года принимал участие в конфликте на востоке Украины, а в 2016 году взял на себя командование «Спартой».

3 марта Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, уроженцу Дагестана, который в ходе специальной военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков. Гаджимагомедов был офицером 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ. Президент отметил, что в бою он уверенно командовал своими бойцами и как настоящий командир берёг подчинённых, а получив ранение, сражался до последнего.