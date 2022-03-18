Кадыров сообщил о личном участии Делимханова в спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал, что депутат Госдумы от республики Адам Делимханов принимает личное участие в проводимой РФ военной спецоперации на Украине. Руководитель региона назвал Делимханова опытным командиром.

Адам Султанович как опытный командир лично принимает участие в проводимых спецоперациях. Ребята проявляют должную заботу не только о мирных жителях, но и даже о братьях наших меньших, которые страдают от садистских наклонностей националистических живодёров, — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что «смелость, отвага, благородство и крайняя неприязнь к необоснованной жестокости всегда были и остаются характерными чертами чеченских бойцов».

Именно поэтому им сопутствует удача в ходе военной спецоперации на Украине, и славная победа уже зовёт их по именам, — отметил Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что на Украину прибыл добровольческий батальон для борьбы с националистами. По его словам, люди рвутся в бой и хотят как можно скорее оказаться в гуще событий. Он подчеркнул, что не устаёт восхищаться героизмом и мужеством «наших ребят, их неукротимым желанием сражаться бок о бок со своими братьями в интересах Родины».