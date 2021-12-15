В Выборге стильный календарь со священниками раскупили двойным тиражом

Стильный календарь с чёрно-белыми портретами молодых священников вызвал настоящий ажиотаж среди мирян. Необычное фотохудожественное произведение посвящено служителям церкви, которые решили посвятить свою жизнь Богу и людям в возрасте 20–25 лет, сообщается на сайте епархии.

Календарь называется «Мой выбор», автором фотопортретов стал петербургский художник Александр Стрелков. Календарь посвящён 130-летию Выборгской епархии, тираж составил 150 экземпляров. Однако, на календарь, который был представлен 9 декабря, возник такой спрос, что его тираж пришлось увеличить, отмечает KP.RU.

О создании календаря рассказал епископ Выборгский и Приозёрский Игнатий. По его словам, это свидетельствует о молодости церкви.

Чёрно-белый колорит фотографий календаря — не цвет уныния, а цвет размышлений. Календарь лично мне напоминает о фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублёв», выполненном в чёрно-белом цвете, где цвет присутствует лишь в финале — на иконе Святой Троицы, известной всему миру, — сказал владыка.

Фотохудожник Александр Стрелков добавил, что во время работы фокусировался на людях, не отвлекаясь на цвет.

В первую очередь, акцент в фотографиях — на взгляде, на стремлении узнать священника ближе. И я считаю, что календарь рассказывает о выборе сильных людей — выборе, которым можно гордиться, — резюмировал создатель портретов.

Ранее сообщалось, что в США в Свято-Владимирской духовной семинарии Православной церкви в Америке (ПЦА) создан Фонд имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на поощрение исследований в области библеистики.