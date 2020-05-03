В ВС РФ заражены коронавирусом почти 3 тысячи человек

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Москвичи стали чаще выходить из дома: «индекс самоизоляции» — уровень городской активности, рассчитанный на данных различных сервисов «Яндекса», 2 мая оказался ниже, чем в Первомай.

Так, 2 мая этот показатель составил 4,2, накануне — 4. В шкале «Яндекса» 0 означает, что на улицах крайне много людей, 5 — на улицах практически никого нет. Самый высокий...