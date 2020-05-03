В ВС РФ заражены коронавирусом почти 3 тысячи человек

В Вооружённых Силах и военных учебных заведениях РФ заражены коронавирусной инфекцией более 2,9 тысячи человек на 2 мая 2020 года.
В ходе сплошного тестирования в Вооружённых Силах РФ в период с марта по 2 мая установлено 1177 военнослужащих с положительными результатами, — привели сообщение Минобороны РФ «Известия».
Отмечается, что в высших военных учебных заведениях зафиксировано 1195 случаев заражения коронавирусом, в довузовских военных учебных заведениях — 209 человек и 322 человека заразились среди гражданского персонала.
По данным на 30 апреля было зарегистрировано 2,7 тысячи случаев заражения.
Ранее NEWS.ru писал, что в России заблокировали около 400 интернет-ресурсов, предлагающих пользователям помощь в освобождении от службы в армии.