Общество

В ВС РФ заражены коронавирусом почти 3 тысячи человек

05:01, 03 мая 2020 116
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Вооружённых Силах и военных учебных заведениях РФ заражены коронавирусной инфекцией более 2,9 тысячи человек на 2 мая 2020 года.

В ходе сплошного тестирования в Вооружённых Силах РФ в период с марта по 2 мая установлено 1177 военнослужащих с положительными результатами,привели сообщение Минобороны РФ «Известия».

Отмечается, что в высших военных учебных заведениях зафиксировано 1195 случаев заражения коронавирусом, в довузовских военных учебных заведениях — 209 человек и 322 человека заразились среди гражданского персонала.

По данным на 30 апреля было зарегистрировано 2,7 тысячи случаев заражения.

Ранее NEWS.ru писал, что в России заблокировали около 400 интернет-ресурсов, предлагающих пользователям помощь в освобождении от службы в армии.

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