Сотни сайтов, предлагающих отсрочку от службы в армии, заблокировали в РФ

Около 400 интернет-ресурсов, предлагающих пользователям помощь в освобождении от службы в армии, заблокированы в России в 2019 году по искам военных прокуроров.
В Главной военной прокуратуре
С 1 апреля 2020 года в России стартовала весенняя призывная кампания. В Вооруженные Силы РФ, иные войска и воинские формирования предполагается призвать 135 тысяч человек.
Ранее NEWS.ru писал, что выпускники школ, которым уже исполнилось 18 лет, не будут призываться в армию этой весной. В Генштабе ВС РФ пояснили, что у них будет возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Призывать их начнут только осенью.
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