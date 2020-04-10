Сотни сайтов, предлагающих отсрочку от службы в армии, заблокировали в РФ

https://static.news.ru/photo/384b0406-7b42-11ea-8fdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости

Около 400 интернет-ресурсов, предлагающих пользователям помощь в освобождении от службы в армии, заблокированы в России в 2019 году по искам военных прокуроров.

В Главной военной прокуратуре напомнили , что за уклонение от призыва на военную или альтернативную службу предусмотрена уголовная ответственность. Виновным грозят штрафы или лишение свободы.

С 1 апреля 2020 года в России стартовала весенняя призывная кампания. В Вооруженные Силы РФ, иные войска и воинские формирования предполагается призвать 135 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что выпускники школ, которым уже исполнилось 18 лет, не будут призываться в армию этой весной. В Генштабе ВС РФ пояснили, что у них будет возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Призывать их начнут только осенью.