В восьми городах России обнаружили неприемлемый канцерогенный риск

В восьми российских городах в 2020 году был зафиксирован неприемлемый канцерогенный риск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

Так, в список вошли Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск, Красноярск, Чита, Омск и Липецк. В докладе также уточняется, что канцерогенные риски при этом рассматриваются как недооценённые, потому что из-за рассеивания веществ в воздухе не всегда возможно измерить их настоящую концентрацию.

Тем не менее за последнюю декаду в России выявляют всё меньше городов, где концентрация канцерогенов в воздухе превышает допустимые пороги.

В апреле NEWS.ru рассказывал, как живут люди в самых грязных городах России. Воздух там видно, а водой из-под крана даже нельзя поливать цветы.