В восьми городах России обнаружили неприемлемый канцерогенный риск

В восьми российских городах в 2020 году был зафиксирован неприемлемый канцерогенный риск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».
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Тем не менее за последнюю декаду в России выявляют всё меньше городов, где концентрация канцерогенов в воздухе превышает допустимые пороги.
В апреле NEWS.ru рассказывал, как живут люди в самых грязных городах России. Воздух там видно, а водой из-под крана даже нельзя поливать цветы.