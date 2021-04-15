Воздух, который видно: как живут люди в самых грязных городах России

15 апреля отмечается Всемирный день экологических знаний, который направлен на формирование экологической культуры. В России она находится на низком уровне. Окружающая среда многих городов загрязнена. Воздух там видно, а водой из-под крана даже нельзя поливать цветы. NEWS.ru расспросил жителей самых грязных городов России, как живётся в постоянном смоге, а экспертов-экологов — почему принятые правительством программы по защите окружающей среды не работают.

Ударные дозы

Учёные из Новосибирска на заседании СО РАН заявили об экологической катастрофе в Сибири. Директор Института оптики атмосферы СО РАН Игорь Пташник сообщил о двух десятках российских городов «с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы». Около 80% из них находятся в Сибирском федеральном округе. Учёный особо отметил Таймырский автономный округ, где расположен Норильск. Там население живёт в условиях высокого загрязнения воздуха. В атмосферу регулярно выбрасываются ударные дозы бензопирена, который обладает сильнейшей канцерогенной активностью. В число самых грязных городов Пташник включил Кызыл, Абакан, Новокузнецк, Норильск, Красноярск. Доклад побыл в публичном доступе недолго, его быстро удалили. Информация всё равно получила огласку, её перепостили Telegram-каналы.

По данным Росгидромета, уровень загрязнения воздуха по городам Российской Федерации в 2021 году вырос на 57% в сравнении с 2019 годом. Основными загрязнителями стали мышьяк, цинк, железо, никель. В некоторых областях отмечалось наличие высокого уровня сероводорода, марганца и нефтепродуктов. Наиболее явные источники загрязнений — это нефтяные, металлургические и горнодобывающие предприятия. Также большой вклад внесли целлюлозно-бумажные компании и жилищно-коммунальные хозяйства.

Вице-премьер Виктория Абрамченко на встрече с кураторами федерального проекта «Чистый воздух» также назвала самые грязные города России. Её статистика немного отличается от информации, озвученной сибирскими учёными. На первом месте расположился Челябинск, на втором — Нижний Тагил, на третьем — Магнитогорск, на четвёртом — Норильск и Новокузнецк, на пятом — Омск. Качество воздуха и воды там оставляют желать лучшего.

Все перечисленные населённые пункты — крупнейшие промышленные центры. В Челябинске расположены металлургические и машиностроительные предприятия. В Нижнем Тагиле — металлургические и химические. В Новокузнецке развита чёрная металлургия и угольная промышленность.

Самый проблемный город по версии Абрамченко — столица южного Урала. По данным Росгидромета, в воздухе Челябинска наблюдается систематическое превышение норм по бензопирену, формальдегиду, фенолу, диоксиду азота, фториду, сероводороду, взвешенных веществ. По данным Министерства экологии Челябинской области, в почвах города количество цинка, мышьяка, свинца, кадмия, марганца и меди превышает допустимые пределы. Местные жители сообщают — город превратился в один большой завод. Только вот молоко за вредность никому не дают.

twitter.com/vlagul

Город больных людей и котов

Если ты плохая хозяйка, тебе в Челябинске лучше не жить, шутит Галина Горина — жительница промышленного города. За три дня подоконник многоэтажки покрывается чёрной копотью. Иногда в шутку женщина пишет пальцем своё имя прежде, чем протереть поверхность. Выбросы с заводов также оседают на полу, мебели, даже попадают на одежду, висящую в шкафу. Автомобилисты не расстаются с щёткой для чистки снега даже летом. Машины покрываются пылью буквально за сутки.

В транспорт если вы зайдёте, подумаете, что все простужены. Кашляет почти каждый. Даже дети. Сезон ОРВИ у нас круглый год, — живописует Галина.

Даже кот женщины ощущает на себе неблагоприятную экологическую обстановку. Животное чихает и хрипит, в любом удобном случае стремится забраться под одеяло или зарыться в одежду, лежащую в шкафу.

Недавно Галину увезли на скорой. Дома стало слишком душно, и женщина рискнула открыть окно, в то время как с завода происходил сброс отходов. Пенсионерка получила ожог гортани, и теперь ей предстоит долгое лечение. Среди знакомых Галины многие имеют заболевания органов дыхания — бронхит, астму, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких). Рак лёгких у некурящих людей — распространённая история в этом городе.

Водопроводная вода в Челябинске также вызывает у местных жителей массу вопросов. Многие шутят, что в реке Миасс обитают трёхглазые рыбы и двуглавые лягушки. Даже пройдя все системы очистки, она имеет «химозный» запах, сообщает Галина. Жидкостью из крана желтоватого цвета женщина даже не рискует поливать цветы. Говорит — отстаивать приходится несколько дней.

Когда воздух в Челябинске становится чистым и жителям верхних этажей открывается панорамный вид на город, это означает только одно — приехали федеральные чиновники, сообщает NEWS.ru лидер экологического движения «Стоп ГОК» в Челябинске Василий Московец. Системы очистки на предприятиях есть, только пользуются ими не каждый день. Также представители бизнеса регулярно нарушают незыблемое правило — выбрасывают нечистоты в безветренную погоду. Вредные частицы повисают в воздухе.

Промышленники либо выключают совсем эти фильтры, либо не включают их на полную мощность. Очевидно, что контроля за ними на государственном уровне нет. Василий Московец лидер экологического движения «Стоп ГОК» лидер экологического движения «Стоп ГОК»

У руководителей челябинских предприятий официальная позиция иная. В пресс-службе МЕЧЕЛ (Челябинский металлургический комбинат) сообщили NEWS.ru, что на предприятии ежегодно принимают меры по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Например, в начале марта завод перешёл на экологичное потребление газа.

Ранее для производственных нужд данных цехов комбината использовалась смесь доменного газа и коксового газа (образуется при коксовании угля). Теперь используется природный газ — самый чистый вид органического топлива. При его сгорании образуется значительно меньшее количество вредных веществ по сравнению с другими видами топлива, — сообщили представители МЕЧЕЛ.

В конце прошлого года группа «Мечел» и губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписали соглашение о сотрудничестве в области экологии. Металлургический комбинат обязался до 2024 года реализовать комплекс мер по снижению воздействия на водные объекты и улучшению очистки промышленных водных стоков.

Алексей Текслер vk.com/alexeytexler.official

Сибирское нездоровье

«Город для самых выносливых» — так называют жители Норильска свою малую родину. Зима здесь длится с конца сентября до середины мая. Цены на продукты похожи на номера телефонов, а обшарпанные дома не ремонтируются годами. Но главная проблема города — воздух, который видно. Как сообщил NEWS.ru председатель общественной организации «Мой дом Норильск» Руслан Абдуллаев, летом и зимой над Норильском висит смог. Как будто рядом, не прекращая, горят леса.

Жители города забыли, как «пахнет» свежий воздух. Вместо него — удушающий смрад. Как побочный эффект — резь в глазах, в горле, дыхательных путях, постоянные рвотные рефлексы. Среди знакомых Руслана Абдуллаева «нет ни одного здорового человека». Заболевания дыхательных путей, кожи, постоянные аллергии преследуют горожан.

Пахнет постоянно, но те, кто давно живёт, привыкли. У меня тут бабуля приезжала, плохо себя чувствовала. Как уехала — и здоровье поправилось, и вообще бодрее стала, — добавляет другая жительница города, Марина.

Обитатели северного города также жалуются на снег не белого цвета. Под конец зимы он приобретает чёрный, а местами и коричневый цвет. Недалеко от заводов бывает жёлтым и оранжевым.

Ежегодно в Норильске предприятия выпускают в воздух около двух миллионов тонн вредоносных веществ. Их концентрация больше стандартно допустимой в 50–100 раз. Основной источник токсинов — это горно-металлургическое предприятие «Норникель». «Сгущает краски» также неудачное географическое положение города, горные массивы, что не даёт возможности химикатам рассеиваться.

Экологическая обстановка в городе стала ещё хуже, когда весной прошлого года там случилась техногенная катастрофа на ТЭЦ-3. В результате которой в водоёмы и почву попали десятки тысяч тонн топлива. Около шести тысяч тонн из них проникли в почву, а около 15 тысяч тонн — в воду. Допустимая концентрация опасных веществ была превышена более чем в несколько десятков раз. Авария стала чуть ли не самой масштабной из подобных арктических катастроф.

Недовольны экологической обстановкой в своём городе и жители Магнитогорска. У Анастасии Симоновой после переезда сюда появился аллергический ринит с приступами чиханья и сильный кашель, об этом она рассказала в социальной сети. «Город недомоганий, болезней и вечной депрессии» — так назвала Магнитогорск другая жительница, Александра.

По своей специфике работы езжу по нашей стране. По возвращении домой, уже на подъезде к городу, ощущается нехватка кислорода в газовоздушной среде, которой дышим не только мы, но и наше подрастающее хиленькое поколение, — пишет Андрей Миронов в социальной сети во «ВКонтакте».

Местные промышленники уверяют — скоро экологическая ситуация в Магнитогорске изменится в лучшую сторону. Как сообщили в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината, затраты на природоохранную деятельность в 2020 году составили более 7 млрд рублей, из них свыше 4 млрд рублей — инвестиции в строительство новых и реконструкцию существующих природоохранных объектов. Это позволило снизить валовые выбросы в атмосферу на 19,6 тысячи тонн по сравнению с 2019 годом.

Мегаполисы Москва и Санкт-Петербург не входят в рейтинг самых грязных городов. Выбросы предприятий в атмосферу здесь контролируются более жёстко. Они таят в себе другую опасность. Как рассказал NEWS.ru заслуженный эколог России, профессор кафедры ЮНЕСКО Андрей Пешков, там отравляют здоровье жителей не пары метана, а противогололёдные реагенты. Они остаются на поверхности даже в тёплое время года, с талой водой утекают с улиц далеко не все яды. С пылью реагенты поднимаются в воздух и оседают в лёгких горожан. Попавшие внутрь вещества губительны для иммунной системы, глаз, желудочно-кишечного тракта.

Экспертами мировых сообществ признаётся связь между окружающей средой и развитием хронических лёгочных заболеваний. Существует две группы выбросов: первые воздействуют на лёгочную систему напрямую и быстро ухудшают показатели здоровья. Вторые — опосредованно. Влияние ощущается через много лет. К первым относится угарный газ, метан, сернистые соединения. Ко вторым — ртуть, цинк, свинец, добавил профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко. Выбросы тяжёлых металлов могут вызвать у человека хронический бронхит, переходящий в пневмонию. Многие из них накапливаются в организме, вызывая тяжёлые поражения органов — печени, почек, сердца, резюмировал врач.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Технологии очистки и сокращения отходов существуют и внедрены на крупных предприятиях, поясняет российский учёный, экономист, эколог, гидролог, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян. Для этого нужны разные химикаты, фильтры, приборы. Вот только используют их «по праздникам».

Фильтры и приборы регулярно требуют замены, это деньги. Химикаты нужно закупать — это тоже деньги. Нужна дополнительная энергия, чтобы сберечь ресурсы. Это дорого. Предприятия не хотят тратить на это дело. Постоянное использование технологий очистки ударит по карману как рабочих, так и конечных потребителей. Никто в этом не заинтересован. Виктор Данилов-Данильян член-корреспондент РАН и экс-министр экологии и природных ресурсов РФ член-корреспондент РАН и экс-министр экологии и природных ресурсов РФ

Предприятия «заботятся» об окружающей среде только на словах и на бумаге. И наказывать их за это некому. Как сообщил Данилов-Данильян, Росгидромет мониторит качество воздуха и количество радиации. Но в его полномочия не входят исследования причин загрязнений. Эти функции возложены на Росприроднадзор. Но и это ведомство не справляется со своей задачей. Главная причина — предприятия штрафуют согласно документам, которые заполняются самими представителями бизнеса. Никто из них не заинтересован в предоставлении компрометирующих данных. Поэтому данные намеренно искажаются, а массовые загрязнения воздуха остаются на их совести, считает эксперт.