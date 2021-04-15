Воздух, который видно: как живут люди в самых грязных городах России

15 апреля отмечается Всемирный день экологических знаний, который направлен на формирование экологической культуры. В России она находится на низком уровне. Окружающая среда многих городов загрязнена. Воздух там видно, а водой из-под крана даже нельзя поливать цветы. NEWS.ru расспросил жителей самых грязных городов России, как живётся в постоянном смоге, а экспертов-экологов — почему принятые правительством программы по защите окружающей среды не работают.
Ударные дозы
Учёные из Новосибирска на заседании СО РАН заявили об экологической катастрофе в Сибири. Директор Института оптики атмосферы СО РАН Игорь Пташник сообщил о двух десятках российских городов «с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы». Около 80% из них находятся в Сибирском федеральном округе. Учёный особо отметил Таймырский автономный округ, где расположен Норильск. Там население живёт в условиях высокого загрязнения воздуха. В атмосферу регулярно выбрасываются ударные дозы бензопирена, который обладает сильнейшей канцерогенной активностью. В число самых грязных городов Пташник включил Кызыл, Абакан, Новокузнецк, Норильск, Красноярск. Доклад побыл в публичном доступе недолго, его быстро удалили. Информация всё равно получила огласку, её перепостили Telegram-каналы.
По данным Росгидромета, уровень загрязнения воздуха по городам Российской Федерации в 2021 году вырос на 57% в сравнении с 2019 годом. Основными загрязнителями стали мышьяк, цинк, железо, никель. В некоторых областях отмечалось наличие высокого уровня сероводорода, марганца и нефтепродуктов. Наиболее явные источники загрязнений — это нефтяные, металлургические и горнодобывающие предприятия. Также большой вклад внесли целлюлозно-бумажные компании и жилищно-коммунальные хозяйства.
Вице-премьер Виктория Абрамченко на встрече с кураторами федерального проекта «Чистый воздух» также назвала самые грязные города России. Её статистика немного отличается от информации, озвученной сибирскими учёными. На первом месте расположился Челябинск, на втором — Нижний Тагил, на третьем — Магнитогорск, на четвёртом — Норильск и Новокузнецк, на пятом — Омск. Качество воздуха и воды там оставляют желать лучшего.
Все перечисленные населённые пункты — крупнейшие промышленные центры. В Челябинске расположены металлургические и машиностроительные предприятия. В Нижнем Тагиле — металлургические и химические. В Новокузнецке развита чёрная металлургия и угольная промышленность.
Самый проблемный город по версии Абрамченко — столица южного Урала. По данным Росгидромета, в воздухе Челябинска наблюдается систематическое превышение норм по бензопирену, формальдегиду, фенолу, диоксиду азота, фториду, сероводороду, взвешенных веществ. По данным Министерства экологии Челябинской области, в почвах города количество цинка, мышьяка, свинца, кадмия, марганца и меди превышает допустимые пределы. Местные жители сообщают — город превратился в один большой завод. Только вот молоко за вредность никому не дают.
Город больных людей и котов
Если ты плохая хозяйка, тебе в Челябинске лучше не жить, шутит Галина Горина — жительница промышленного города. За три дня подоконник многоэтажки покрывается чёрной копотью. Иногда в шутку женщина пишет пальцем своё имя прежде, чем протереть поверхность. Выбросы с заводов также оседают на полу, мебели, даже попадают на одежду, висящую в шкафу. Автомобилисты не расстаются с щёткой для чистки снега даже летом. Машины покрываются пылью буквально за сутки.
В транспорт если вы зайдёте, подумаете, что все простужены. Кашляет почти каждый. Даже дети. Сезон ОРВИ у нас круглый год, — живописует Галина.
Даже кот женщины ощущает на себе неблагоприятную экологическую обстановку. Животное чихает и хрипит, в любом удобном случае стремится забраться под одеяло или зарыться в одежду, лежащую в шкафу.
Недавно Галину увезли на скорой. Дома стало слишком душно, и женщина рискнула открыть окно, в то время как с завода происходил сброс отходов. Пенсионерка получила ожог гортани, и теперь ей предстоит долгое лечение. Среди знакомых Галины многие имеют заболевания органов дыхания — бронхит, астму, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких). Рак лёгких у некурящих людей — распространённая история в этом городе.
Водопроводная вода в Челябинске также вызывает у местных жителей массу вопросов. Многие шутят, что в реке Миасс обитают трёхглазые рыбы и двуглавые лягушки. Даже пройдя все системы очистки, она имеет «химозный» запах, сообщает Галина. Жидкостью из крана желтоватого цвета женщина даже не рискует поливать цветы. Говорит — отстаивать приходится несколько дней.
Когда воздух в Челябинске становится чистым и жителям верхних этажей открывается панорамный вид на город, это означает только одно — приехали федеральные чиновники, сообщает NEWS.ru лидер экологического движения «Стоп ГОК» в Челябинске Василий Московец. Системы очистки на предприятиях есть, только пользуются ими не каждый день. Также представители бизнеса регулярно нарушают незыблемое правило — выбрасывают нечистоты в безветренную погоду. Вредные частицы повисают в воздухе.
Промышленники либо выключают совсем эти фильтры, либо не включают их на полную мощность. Очевидно, что контроля за ними на государственном уровне нет.
У руководителей челябинских предприятий официальная позиция иная. В пресс-службе МЕЧЕЛ (Челябинский металлургический комбинат) сообщили NEWS.ru, что на предприятии ежегодно принимают меры по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Например, в начале марта завод перешёл на экологичное потребление газа.
Ранее для производственных нужд данных цехов комбината использовалась смесь доменного газа и коксового газа (образуется при коксовании угля). Теперь используется природный газ — самый чистый вид органического топлива. При его сгорании образуется значительно меньшее количество вредных веществ по сравнению с другими видами топлива, — сообщили представители МЕЧЕЛ.
В конце прошлого года группа «Мечел» и губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписали соглашение о сотрудничестве в области экологии. Металлургический комбинат обязался до 2024 года реализовать комплекс мер по снижению воздействия на водные объекты и улучшению очистки промышленных водных стоков.
Сибирское нездоровье
«Город для самых выносливых» — так называют жители Норильска свою малую родину. Зима здесь длится с конца сентября до середины мая. Цены на продукты похожи на номера телефонов, а обшарпанные дома не ремонтируются годами. Но главная проблема города — воздух, который видно. Как сообщил NEWS.ru председатель общественной организации «Мой дом Норильск» Руслан Абдуллаев, летом и зимой над Норильском висит смог. Как будто рядом, не прекращая, горят леса.
Жители города забыли, как «пахнет» свежий воздух. Вместо него — удушающий смрад. Как побочный эффект — резь в глазах, в горле, дыхательных путях, постоянные рвотные рефлексы. Среди знакомых Руслана Абдуллаева «нет ни одного здорового человека». Заболевания дыхательных путей, кожи, постоянные аллергии преследуют горожан.
Пахнет постоянно, но те, кто давно живёт, привыкли. У меня тут бабуля приезжала, плохо себя чувствовала. Как уехала — и здоровье поправилось, и вообще бодрее стала, — добавляет другая жительница города, Марина.
Обитатели северного города также жалуются на снег не белого цвета. Под конец зимы он приобретает чёрный, а местами и коричневый цвет. Недалеко от заводов бывает жёлтым и оранжевым.
Ежегодно в Норильске предприятия выпускают в воздух около двух миллионов тонн вредоносных веществ. Их концентрация больше стандартно допустимой в 50–100 раз. Основной источник токсинов — это горно-металлургическое предприятие «Норникель». «Сгущает краски» также неудачное географическое положение города, горные массивы, что не даёт возможности химикатам рассеиваться.
Экологическая обстановка в городе стала ещё хуже, когда весной прошлого года там случилась техногенная катастрофа на ТЭЦ-3. В результате которой в водоёмы и почву попали десятки тысяч тонн топлива. Около шести тысяч тонн из них проникли в почву, а около 15 тысяч тонн — в воду. Допустимая концентрация опасных веществ была превышена более чем в несколько десятков раз. Авария стала чуть ли не самой масштабной из подобных арктических катастроф.
Недовольны экологической обстановкой в своём городе и жители Магнитогорска. У Анастасии Симоновой после переезда сюда появился аллергический ринит с приступами чиханья и сильный кашель, об этом она рассказала в социальной сети. «Город недомоганий, болезней и вечной депрессии» — так назвала Магнитогорск другая жительница, Александра.
По своей специфике работы езжу по нашей стране. По возвращении домой, уже на подъезде к городу, ощущается нехватка кислорода в газовоздушной среде, которой дышим не только мы, но и наше подрастающее хиленькое поколение, — пишет Андрей Миронов в социальной сети во «ВКонтакте».
Местные промышленники уверяют — скоро экологическая ситуация в Магнитогорске изменится в лучшую сторону. Как сообщили в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината, затраты на природоохранную деятельность в 2020 году составили более 7 млрд рублей, из них свыше 4 млрд рублей — инвестиции в строительство новых и реконструкцию существующих природоохранных объектов. Это позволило снизить валовые выбросы в атмосферу на 19,6 тысячи тонн по сравнению с 2019 годом.
Мегаполисы Москва и Санкт-Петербург не входят в рейтинг самых грязных городов. Выбросы предприятий в атмосферу здесь контролируются более жёстко. Они таят в себе другую опасность. Как рассказал NEWS.ru заслуженный эколог России, профессор кафедры ЮНЕСКО Андрей Пешков, там отравляют здоровье жителей не пары метана, а противогололёдные реагенты. Они остаются на поверхности даже в тёплое время года, с талой водой утекают с улиц далеко не все яды. С пылью реагенты поднимаются в воздух и оседают в лёгких горожан. Попавшие внутрь вещества губительны для иммунной системы, глаз, желудочно-кишечного тракта.
Экспертами мировых сообществ признаётся связь между окружающей средой и развитием хронических лёгочных заболеваний. Существует две группы выбросов: первые воздействуют на лёгочную систему напрямую и быстро ухудшают показатели здоровья. Вторые — опосредованно. Влияние ощущается через много лет. К первым относится угарный газ, метан, сернистые соединения. Ко вторым — ртуть, цинк, свинец, добавил профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко. Выбросы тяжёлых металлов могут вызвать у человека хронический бронхит, переходящий в пневмонию. Многие из них накапливаются в организме, вызывая тяжёлые поражения органов — печени, почек, сердца, резюмировал врач.
Технологии очистки и сокращения отходов существуют и внедрены на крупных предприятиях, поясняет российский учёный, экономист, эколог, гидролог, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян. Для этого нужны разные химикаты, фильтры, приборы. Вот только используют их «по праздникам».
Фильтры и приборы регулярно требуют замены, это деньги. Химикаты нужно закупать — это тоже деньги. Нужна дополнительная энергия, чтобы сберечь ресурсы. Это дорого. Предприятия не хотят тратить на это дело. Постоянное использование технологий очистки ударит по карману как рабочих, так и конечных потребителей. Никто в этом не заинтересован.
Предприятия «заботятся» об окружающей среде только на словах и на бумаге. И наказывать их за это некому. Как сообщил Данилов-Данильян, Росгидромет мониторит качество воздуха и количество радиации. Но в его полномочия не входят исследования причин загрязнений. Эти функции возложены на Росприроднадзор. Но и это ведомство не справляется со своей задачей. Главная причина — предприятия штрафуют согласно документам, которые заполняются самими представителями бизнеса. Никто из них не заинтересован в предоставлении компрометирующих данных. Поэтому данные намеренно искажаются, а массовые загрязнения воздуха остаются на их совести, считает эксперт.