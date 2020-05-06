В Воронежской области масочный режим введут с 12 мая

Жители Воронежской области с 12 мая обязаны будут носить медицинские маски в общественных местах.
Как
Ношение маски будет обязательным в общественном транспорте и такси, в аптеках и объектах розничной торговли, а также при посещении органов власти и организаций, оказывающих услуги населению.
Ранее режим ношения масок в общественных местах был введён в Свердловской, Московской, Челябинской, Ростовской, Саратовской и Пензенской областях, в Удмуртии. Как писал NEWS.ru, жителей Москвы могут обязать носить медицинские маски в общественных местах с 12 мая. По некоторым данным, масочный режим будет действовать два месяца, и это при условии, что заболеваемость будет оставаться прежней или упадёт до минимальных значений.
Добавьте наши новости в избранные источники