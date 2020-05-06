В Воронежской области масочный режим введут с 12 мая

https://static.news.ru/photo/4042d402-8fb2-11ea-a5f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Воронежской области с 12 мая обязаны будут носить медицинские маски в общественных местах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областное правительство, нарушителям будет грозить штраф: от одной до 30 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц штраф составит от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Ношение маски будет обязательным в общественном транспорте и такси, в аптеках и объектах розничной торговли, а также при посещении органов власти и организаций, оказывающих услуги населению.

Ранее режим ношения масок в общественных местах был введён в Свердловской, Московской, Челябинской, Ростовской, Саратовской и Пензенской областях, в Удмуртии. Как писал NEWS.ru, жителей Москвы могут обязать носить медицинские маски в общественных местах с 12 мая. По некоторым данным, масочный режим будет действовать два месяца, и это при условии, что заболеваемость будет оставаться прежней или упадёт до минимальных значений.