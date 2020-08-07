В Великобритании «Копейку» назвали самым главным автомобилем России

https://static.news.ru/photo/ce0cd428-d8b8-11ea-aaa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Allexander Makarov/Russian Look

Машины, которые являются самыми узнаваемыми среди жителей стран с собственным автопроизводством, назвал старейший британский автомобильный журнал.

Autocar признал главным российским автомобилем «ВАЗ 2101», который жители России прозвали «Копейкой». Главным критерием у экспертов стала массовость производства «Жигулей». При этом, как отметили аналитики, «Копейка» не только стала самым популярным авто у советских и российских граждан, но и с успехом продавалась за рубежом.

В мае пользователи соцсетей были поражены фотографиями старых машин из Советского Союза. Автор сообщил, что автомобили находятся в одном из лесов Финляндии. На кадрах запечатлены старые модели «Москвича», «Жигулей» и других марок. Фотограф отметил, что когда-то СССР поставлял транспортные средства во многие европейские страны, однако теперь эти машины потеряли актуальность.

Как писал NEWS.ru, ранее создатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев поддержал отмену транспортного налога на российские авто. Он считает, что предложение станет выгодным не только для населения, но и для самих депутатов в политическом плане.