В «Векторе» назвали сроки производства вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/bb1e6cb0-d49d-11ea-a835-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Производство вакцины от коронавируса, разрабатываемой центром «Вектор», может начаться в ноябре. Об этом рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.

Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года — началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере [людей из] групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию, — цитирует его ТАСС.

Клинические испытания вакцины начались в «Векторе» 27 июля. Специалисты наблюдают за получившими препарат добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу, а также будут выявлять отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.

В общей сложности в России ведётся разработка более двух десятков вариантов вакцин от COVID-19. На данный момент клинические испытания прошёл пока только один препарат, созданный в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи. Сейчас ведётся подготовка к его регистрации. Предполагается, что вакцина поступит в гражданский оборот 15 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве России ожидают подачи заявлений на проведение клинических испытаний ещё двух вакцин от коронавируса.