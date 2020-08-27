В ВЭБ попросили СМИ удалить сообщения о «дочери Шувалова»

https://static.news.ru/photo/15326802-e879-11ea-ad32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба госкорпорации развития ВЭБ.РФ попросила журналистов удалить сообщения о поступлении в МГУ девушки, чьи имя, фамилия и отчество полностью совпадают с данными дочери главы компании и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.

Первым о том, что полная тёзка дочери Шувалова зачислена на бюджетное отделение факультета психологии главного вуза страны, несмотря на недобор более чем 100 баллов, сообщил Forbes. Позднее в материал была внесена правка о том, что девушка поступала в вуз на коммерческой основе, а шеф-редактор издания сообщил о своём увольнении. Некоторое время спустя последовала ещё одна правка, где говорилось, что редакция выпустила заметку, не дождавшись «важных комментариев» одной из сторон.

В ВЭБ также попросили внести коррективы в публикации на данную тему «Медиазону» и «Дождь». Однако там отказались править и удалять заметки, сообщает «Подъём».

Как ранее писал NEWS.ru, некая Анастасия Игоревна Шувалова была зачислена на специальность «Клиническая психология» по общему конкурсу с 230 баллами. В списке из 37 человек она оказалась на последней строчке. От ближайшей сокурсницы её отделяли 104 балла. О том, что 230 баллов явно недостаточно для обучения на бюджетной основе, свидетельствует в том числе то, что год назад проходной балл составлял 329.