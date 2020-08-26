«Дочь Шувалова» нашли среди студентов-бюджетников в МГУ с недобором баллов

https://static.news.ru/photo/b388d0ee-e79e-11ea-8c19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка, чьи имя, фамилия и отчество полностью совпадают с данными дочери главы государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и бывшего зампредседателя российского правительства Игоря Шувалова, оказалась в списке зачисленных на бюджетной основе на факультет психологии МГУ. Пикантным нюансом оказался тот факт, что она была принята несмотря на катастрофический недобор баллов, который оказался намного ниже, чем у других абитуриентов.

Первым на эту странность обратил внимание Forbes. Действительно ли некая Анастасия Игоревна Шувалова является дочерью бывшего вице-премьера либо это её полная тёзка, доподлинно неизвестно, отмечает издание.

Из списка, обнаруженного на сайте МГУ, следовало, что 24 августа девушка была зачислена на специальность «Клиническая психология» по общему конкурсу с 230 баллами. В списке из 37 человек она оказалась на последней строчке. От ближайшей сокурсницы её отделяли 104 балла. В общей сложности на эту специальность в МГУ поступали 318 человек, 303 из них набрали в сумме 231 балл и выше.

О том, что 230 баллов явно недостаточно для обучения на бюджетной основе, свидетельствует в том числе то, что год назад проходной балл составлял 329.

После запроса Forbes о комментарии Шувалову из списка бюджетников удалили, объяснив произошедшее ошибкой. В пресс-службе вуза пояснили, что Шувалова зачислена на контрактное обучение, для которого набрать 203 балла вполне достаточно.

Приказы о зачислении абитуриентов будут опубликованы после 30 августа.

Помощник Игоря Шувалова не смог оперативно прокомментировать ситуацию изданию. В пресс-службе ВЭБ.РФ запрос сочли непрофильным для госкорпорации и расценили как попытку вмешательства в частную жизнь.

Биография самого Шувалова тесно связана с МГУ. Там он окончил юридический факультет, незадолго до этого познакомившись с будущей женой Ольгой. В данных о нём на сайте ВЭБ.РФ сказано, что у него четверо детей — два сына и две дочери. В материале журналиста Ивана Голунова о жёнах и детях российских политиков, опубликованном в Slon.ru в 2010 году, было сказано, что одну из дочерей Шувалова зовут Анастасией. Она родилась в 2002 году и сейчас вполне подходит по возрасту для начала студенческой жизни.

Аналогичная информация приводится в профиле Ольги Шуваловой на сайте Finparty.

Ранее NEWS.ru писал, что Игорь Шувалов в налоговой декларации за 2019 год задекларировал прибыль в сумме 179,7 млн рублей. Таким образом, его доход вырос в 2,5 раза: годом ранее в декларации фигурировала сумма 71 млн рублей.