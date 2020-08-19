Доходы главы ВЭБ Игоря Шувалова выросли в 2,5 раза

https://static.news.ru/photo/6bbb0d7e-e265-11ea-bcaf-fa163e074e61_660.jpg Игорь Шувалов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российской государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов за 2019 год задекларировал доходы в сумме 179,7 млн рублей.

Таким образом, доход Шувалова за 2019 год вырос в 2,5 раза, в декларации за 2018 год фигурировала сумма 71 млн рублей, передаёт ТАСС.

В совместной собственности главы ВЭБ и его жены находятся три квартиры общей площадью 298,5 кв. м и два машино-места, сам Шувалов также владеет 6/20 доли в квартире общей площадью 170,6 кв. м.

Семье принадлежат автомобили Jaguar XJ8 4.2 EXECUTIVЕ, ВАЗ 2101, ЗИЛ 41047 и ГАЗ 21.

Согласно опубликованной на сайте корпорации документации, два несовершеннолетних ребёнка Шувалова пользуются жилым домом и квартирой (площадью 4174,1 и 107,6 кв. м соответственно), а один из них — автомобилем марки Mercedes GLE Coupe 350 D 4MATIC.

Как писал NEWS.ru ранее, на сайтах силовых ведомств опубликовали официальные доходы сотрудников правоохранительных органов. Самым богатым силовиком в России за 2019 год стал замминистра внутренних дел Виталий Шулика. Его доходы составили 26,7 млн рублей.