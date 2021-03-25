В уральском ТЦ третий день ловят сбежавшую с выставки макаку

В Свердловской области во время выставки животных в торговом центре сбежала обезьяна. Животное не могут поймать уже три дня. Макака передвигается по потолку и научилась добывать себе пищу.

Инцидент произошёл в ТЦ «Райт» города Асбеста. Организаторы выставки заверили хозяев обезьяны, что, когда она проголодается, сама вернётся назад. Однако оказалось, что животному понравилось на воле, макака нашла, где можно поесть и не торопится возвращаться, сообщает Life.

Периодически сотрудники и посетители видят, как обезьяна передвигается по коммуникациям торгового центра. По некоторым данным, она поранилась, скрываясь от очередной погони.

Организаторы сообщили, что уже связались со специалистами по отлову животных.

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