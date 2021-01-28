Представители Tik Tok выразили готовность сотрудничать с Госдумой

https://static.news.ru/photo/f1230cf4-6182-11eb-9251-fa163e074e61_660.jpg Фото: Satyajit Shaw/Keystone Press Agency

Представительство социальной сети TikTok в России готово сотрудничать с комиссией Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом рассказал глава комиссии Василий Пискарёв.

C руководством интернет-платформы установлен контакт. С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, — цитирует парламентария РИА Новости.

В ближайшее время будет согласован формат сотрудничества комиссии с соцсетью. По словам депутата, в соблюдении медиаресурсами, работающими на территории РФ, законодательства страны заинтересованы все стороны.

Ранее сообщалось, что гендиректор российского представительства TikTok Сергей Соколов был приглашён в нижнюю палату российского парламента для обсуждения накопившихся у законодателей вопросов.

Как писал NEWS.ru, некоторое время назад Роскомнадзор обратился к TikTok с требованием не допускать распространения информации, вовлекающей подростков в противоправные действия. Аналогичные письма ведомство направило всем соцсетям, информационным ресурсам и СМИ.

27 января в Москве был задержан тиктокер Костя Киевский (Константин Лакеев), который во время несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального напал на автомобиль сотрудников ФСБ. Молодой человек признал свою вину и записал видеоролик с извинениями.