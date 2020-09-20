В Татарстане возбудили дело против не заметивших кисту у ребёнка врачей

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В отношении медиков Арской больницы открыто уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры республики Татарстан Руслан Галиев.

Он отметил, что прокуратура с таким решением согласна, а расследование взято под особый контроль, сообщил местный портал zpravda.ru.

Поводом для возбуждения дела стал пост в Instagram. Телеведущий Рамиль Шарафиев написал о том, как его племяннице не смогли вовремя поставить диагноз и провести обследование. Он рассказала, что Илюзе стало плохо во время сбора картофеля. У подростка сильно заболел живот и её повезли в Арскую больницу. Там местные врачи сразу исключили диагноз аппендицит, но решили понаблюдать за ребёнком и оставили её в стационаре.

14 сентября племянницу телеведущего выписали, а в выписке написали: «Консультация у педиатра по месту жительства, и таблетки Ношпа», но живот у Илюзы не перестал болеть.

Ей даже УЗИ не сделали. В этот же день, обеспокоенная состоянием девочки, моя мама позвонила врачу, который дал выписку. «Ну везите тогда обратно», сказали по телефону. По приезду в больницу Мама настаивала сделать Узи! А Узи показало, что у ребёнка киста левого яичника, — возмутился Шарафиев.

После этого Илюзу отправили к гинекологу в Казань. Дело в том, что в Арской больнице такого специалиста просто нет. По словам дяди, с направлением в руках девочка вышла в коридор и упала, потеряв сознание от боли. Позже девочке всё же сделали операцию, но её дядя просит наказать виновный в мучениях племянницы.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге мужчина умер в больнице после того, как получил перелом основания черепа в автозаке.