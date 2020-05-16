В Ташкент из России вылетел самолёт с гражданами Узбекистана на борту

https://static.news.ru/photo/27ba1d28-9782-11ea-af00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону вылетел борт авиакомпании Uzbekistan Airways, который доставит в Ташкент 260 граждан Узбекистана.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.

В 15:50 мск самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, осуществляющий вывозной рейс для граждан Узбекистана, вылетел из аэропорта Платов, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 16 мая борт той же авиакомпании доставил в Ростов-на-Дону из Ташкента 46 россиян. Кроме того, 14 мая Uzbekistan Airways доставила из Санкт-Петербурга в Ташкент 150 граждан Узбекистана, который из-за пандемии коронавируса ещё в марте временно прекратил авиасообщение с другими странами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что гражданам Узбекистана, которые застряли в селе Большая Черниговка из-за закрытия границы с Казахстаном, помогают с питанием и водой. Об этом сообщили в администрации Большечерниговского района Самарской области.