В СПЧ призвали помочь захваченному на израильском судне моряку Колчанову Член СПЧ Кабанов: моряку с захваченного Ираном судна будет оказана помощь

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Москва уже ведет работу по линии МИД и уполномоченного по правам человека по предоставлению помощи россиянину Тимофею Колчанову, оказавшемуся на захваченном Ираном судне, предположил в разговоре с NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Он пообещал, что СПЧ подключится к этой работе, и выразил уверенность, что ситуация в ближайшее время разрешится.

Я думаю, что по линии МИД России и уполномоченного по правам человека работа по оказанию помощи Тимофею Колчанову уже ведется. Если будет необходимо, то СПЧ, конечно, подключится. Мы всегда подключаемся в подобных случаях. Но у нас есть налаженный механизм, — сказал он.

Кабанов добавил, что Россия и Иран наладили взаимоотношения и коммуникацию между собой. По его мнению, ближневосточные государства с уважением относятся к россиянам.

Поэтому я полагаю, что с этим моряком все будет нормально и ситуация разрешится, — отметил Кабанов.

Жена Колчанова Мария ранее сообщила, что он вышел на связь с семьей. Моряк пообещал супруге, что «все скоро решится», отметила она.

13 апреля госагентство IRNA заявило, что Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), являющегося элитным иранским военным формированием, захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Речь идет о контейнеровозе, который, по данным иранского агентства, связан с Израилем. Согласно информации IRNA, судно принадлежит лондонской компании Zodiac Maritime, которая, в свою очередь, является частью Zodiac Group израильского бизнесмена по имени Эяль Офер. 13 апреля контейнеровоз пересекал территориальные воды Ирана.

Утром 14 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что в плену у КСИР оказался гражданин России. Речь идет о старшем механике из Приморского края. Информацию подтвердило посольство России в Иране, которое сообщило, что окажет содействие в сложившейся ситуации.