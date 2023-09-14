В Союзе журналистов отреагировали на угрозы Киева убивать работников СМИ Глава СЖР Соловьев: угрозы Киева в адрес журналистов нужно воспринимать всерьез

Фото: Соцсети

Спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло

Угрозы спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес сотрудников СМИ с намеком на их убийства стоит воспринимать всерьез, заявил NEWS.ru глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он также призвал коллег быть осторожнее.

О моральных качествах представителей украинской власти говорить, наверное, уже бессмысленно. Увы, эти угрозы могут быть вполне реальными. Примеры террора против наших журналистов мы видели уже не раз. Самых известных телеведущих и лидеров общественного мнения и так уже охраняют. При этом всем нашим коллегам рекомендую быть осторожнее, — подчеркнул Соловьев.

Ранее спикер ВСУ пообещала убивать российских журналистов. Она заявила, что на следующей неделе «зубы русских дьяволов заскрежещут еще сильнее, а бешеные рты потекут пеной в неконтролируемом безумии». Украина, добавила Эштон-Чирилло, движется к этой миссии «с помощью веры в Бога».

На ее угрозы ответил военкор Александр Коц, заявивший, что выступление Чирилло говорит о высоком качестве работы российских журналистов. Он также признался, что «не знает, что круче», — заявления в стиле низкобюджетного боевика или открытые призывы к терактам от официального лица.