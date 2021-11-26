В Совфеде заявили, что в России есть случаи заражения «омикрон»-штаммом

Штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, заявил РИА Новости сенатор Совета Федерации Владимир Круглый. Он пояснил, что распространения могут быть люди, приехавшие из Египта.

Круглый призвал власти закрыть авиасообщение с Египтом, пока не будет изучен этот вариант COVID-19.

Штамм «омикрон» был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.

Случаи заражения «омикроном» были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Великобритании, Гонконге, Израиле, Бельгии, Австралии, Чехии.

ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий обеспокоенность. По словам специалистов, он более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого считался доминирующим во всём мире.