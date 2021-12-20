В Совфеде заявили, что не планируют вводить штрафы за отказ от прививки

В Совете Федерации не обсуждается возможность введения штрафных санкций за отказ от вакцинации от коронавируса, заявил РИА Новости сенатор заслуженный врач России Владимир Круглый. По его словам, введение санкций вряд ли сможет стимулировать вакцинацию и лишь вызовет протестные настроения.

Я уверен, что нужно действовать только путём убеждения, — отметил врач.

Он добавил, что если власти примут решение ввести штрафы для тех, кто отказывается от вакцинации, его будет необходимо провести через федеральный закон. Круглый отметил, что это «достаточно сложно», напомнив, какое бурное обсуждение вызвал мягкий законопроект о наличии документов о вакцинации при посещении публичных мест.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство рассматривает опыт других стран по вопросу введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса без медицинских оснований. Она подчеркнула, что пока нужно посмотреть, насколько этот метод эффективен и применим в России.

Ранее доктор психологических наук Тимофей Нестик заявил, что переубедить противников прививок от COVID-19 помогут грамотная организация вакцинации, гарантия диагностики после прививки и демонстрация в СМИ положительных сюжетов о вакцинации. Также необходим своего рода общественный договор, в рамках которого вакцинацию будут рассматривать как часть системы защиты от пандемий на десятилетия вперёд.

По словам профессора, в СМИ следует больше рассказывать о том, как организована вакцинация, подчёркивать, что её проводят квалифицированные врачи, а желающий привиться сможет пройти тестирование и исключить у себя противопоказания. Также стоит гарантировать организацию условий, при которых люди не могли бы заразиться в самом пункте вакцинации.