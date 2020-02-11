https://static.news.ru/photo/dd6909bc-4ca6-11ea-84a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соцконтракт должен стать одной из основных форм поддержки властями многодетных семей. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Она отметила, что помощь государства таким семьям не должна ограничиваться пособиями и компенсациями, а также напомнила слова президента Владимира Путина о проведении последовательной работы по стимулированию рождаемости и оказании поддержки многодетным на федеральном и региональном уровнях.

Сенатор добавила, что в настоящее время соцконтракт в полной мере реализуется только в нескольких субъектах. Карелова подчеркнула, что необходимо повысить его эффективность, усовершенствовать практику применения и распространить на территории всей России, сообщает РИА Новости.

Соцконтракт представляет собой договор между гражданином и органом соцзащиты. Он предусматривает оказание многодетным семьям комплексной помощи, включающей в себя регулярные выплаты, содействие в переквалификации, трудоустройстве и тому подобное. В настоящее время такие контракты могут заключать семьи, имеющие доход ниже прожиточного минимума. Вице-спикер является одним из соавторов законопроекта, согласно которому многодетные семьи смогут заключать соцконтракт независимо от своего дохода.

Ранее NEWS.ru писал, что сенаторы предложили расширить меры поддержки многодетных семей и распространить льготную ипотеку на вторичное жильё.