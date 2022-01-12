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В Совфеде предложили сделать бесплатным газ для работы Вечных огней

13:03, 12 января 2022
В Совфеде предложили сделать бесплатным газ для работы Вечных огней Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сделать бесплатным газ для работы мемориалов Вечного Огня в России предложил президенту Владимиру Путину первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, были случаи, когда из-за неуплаты коммунальных услуг такие огни тушились.

Предлагаем на нормативном правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней, — заявил он на совещании президента с членами правительства.

Ранее гендиректор предприятия «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов заявил, что компания готова бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня везде, где есть его представительства. Более того, корпорация предложила правительству закрепить это в документах государственного регулирования.

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