«Газпром» будет бесплатно подавать газ на мемориалы с Вечным огнём

https://static.news.ru/photo/ee0b6a46-b012-11eb-9d55-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Газпром» готов бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня везде, где есть его представительства. Компания предложила правительству закрепить это в документах государственного регулирования, сообщил в эфире телеканала НТВ гендиректор предприятия «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Он уточнил, что по распоряжению председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера обращение в кабмин было направлено в канун Дня Победы.

Уверен, в этой инициативе нас поддержит не только правительство, но и поставщики природного газа в других регионах страны, — сказал Густов.

«Газпром» поставляет газ для Вечных огней на 1238 мемориальных комплексах и обелисках в 63 регионах России. В их числе 769 монументов — с режимом постоянного горения огня.

С 2015 года компания проводит работы по реконструкции мемориалов с Вечным огнём и их переводу на постоянное сетевое газоснабжение.

Ранее в «Газпроме» разъяснили, кто может рассчитывать на бесплатную газификацию частных домов. Главным критерием станет удалённость земельного участка, а не площадь помещений.