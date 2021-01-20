В Совфеде предложили сажать на пять лет организаторов треш-стримов

https://static.news.ru/photo/f7062bb8-5bc6-11eb-9227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

За организацию треш-стримов в Сети стоит ввести наказание до пяти лет лишения свободы. С такой инициативой выступили представители Совета Федерации. Об этом в четверг, 21 января, рассказал сенатор Алексей Пушков.

Идею запрета треш-стримов он выдвинул после резонансного случая со смертью девушки в прямом эфире блогера Reeflay (Станислав Решетников). Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить соответствующий законопроект.

Инцидент произошёл в ночь с 1 на 2 декабря в квартире у блогера. В настоящее время стример задержан полицией. На допросе Решетников рассказал, что девушка страдала заболеванием кишечника, из-за чего от неё плохо пахло. Он выгнал девушку на балкон. Когда блогер всё-таки решил впустить подругу, она была уже мертва.

Пушков подчеркнул, что УК РФ нужно дополнить статьёй, в которой будет прописан пункт, касающийся организации треш-стримов.

Следует дополнить 282 статью УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) новой статьёй, которая будет предусматривать наказание для ответственных за треш-стримы, — цитирует сенатора РИА Новости.

Он добавил, что наказанием может быть лишение свободы на срок до пяти лет, принудительный труд или штраф до 600 тысяч рублей.

Как ранее передавал NEWS.ru, Пушков дал ответ тем, кто критикует его инициативу о запрете треш-стримов с элементами насилия и издевательств в Интернете.

По его словам, Сеть — такое же публичное пространство, как и любое другое, и подобное поведение должно быть в нём запрещено.