В Совфеде одобрил закон о наказании за фейки о Вооружённых силах РФ

В Совете Федерации 4 марта одобрили закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России, передаёт РИА Новости. Ранее Государственная дума приняла документ в окончательном чтении.

Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и могут вступить в силу уже 5 марта.

Так, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях Вооружённых сил РФ предусматривает штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет. При их распространении должностными лицами или организованной группой предполагается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. За фейки, повлёкшие тяжкие последствия, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Кроме этого, закон регулирует ответственность граждан за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, а также пропагандирующие санкции в отношении России. Так, за призывы к воспрепятствованию использования войск для защиты интересов страны предполагается штраф от 100 до 300 тысяч рублей или до трёх лет колонии, при тяжких последствиях таких призывов штраф составит от 300 тысяч до 1 млн рублей, также предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв рассказал, что этот закон должен положить конец «фейкам, дискредитирующим наши вооружённые силы, которые пришли на Украину закончить войну, которую развязало руководство Украины».