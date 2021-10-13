В Совфеде назвали «раковой опухолью» Украины песни школьников про Бандеру

Политическая ситуация на Украине находится на грани срыва, это бомба замедленного действия, так как навязываемые извне нравственные ценности словно раковая опухоль охватили всю страну, рассказала NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она отметила, что нововведения в школьной программе не способствуют развитию личности — «извращение уроков истории, странное половое воспитание». Таким образом член Совфеда прокомментировала появившиеся в Сети ролики с украинскими школьниками, хором поющими песни о националисте Степане Бандере.

Политик считает, что в Киеве должны понимать — воспитание детей является самой ценной инвестицией в будущее любого государства и героизация Бандеры, Романа Шухевича и их пособников дорого обойдётся сегодняшней Украине.

Я твёрдо уверена в том, что украинским властям, упорно не выполняющим Минские соглашения и затянувшим братоубийственную войну в Донбассе, необходимо срочно пересмотреть внутреннюю и внешнюю политику. Ситуация в стране на грани срыва, люди больше не доверяют власти. Время расставит всё на свои места, исключив подмену исторического подхода политическим. Трактовка исторических событий не должна меняться в связи со сменой президента или министра образования. Она не должна зависеть от личных вкусов отдельных должностных лиц, — подчеркнула Ковитиди.

Сенатор напомнила, что те же поляки, чьих детей пособники Бандеры «рубили топорами и жгли», тысячу раз прокляли преступления украинских националистов и каждый год 11 июля Варшава вспоминает жертв Волынской резни.

По данным историков, от рук карателей погибло от 50 до 100 тысяч мирных жителей — это дети, старики, женщины. В 2013-м, на 70-ю годовщину, польский сейм принял резолюцию, где говорится, что массовое истребление поляков на Волыни имело характер этнической чистки с признаками геноцида, — отметила член Совфеда.

Ранее Ковитиди заявила, что позиция Евросоюза (ЕС), Грузии и Турции по Крыму рано или поздно изменится. В качестве примера она привела историю американского штата Техас, некогда входившего в состав Мексики, а позже провозгласившего себя независимым государством. Таким образом политик отреагировала на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о непризнании «аннексии» полуострова Россией.