В Совете матерей предложили новые способы потратить маткапитал

Председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая в беседе с NEWS.ru предложила новый способ потратить маткапитал — на приобретение семейного автомобиля. Она отметила, что такая машина должна вмещать сразу три автокресла для малышей. Кроме того, эксперт призвала разрешить использовать средства на ремонт квартиры.

Надо говорить не только об увеличении маткапитала на 100-200 тысяч, это всегда хорошо. А смотреть вглубь маткапитала, на что родители хотят его тратить. Я уже говорила с президентом России Владимиром Путиным насчёт ремонта в квартире. Это то, что хочет сделать практически каждая семья перед рождением ребёнка, обновить ремонт, чтобы привести наследника в чистую, свежую квартирку. Или расширить стандартную двушку, присоединив балкон, зонировать комнату, сделав её не для одного, а для двух детей. Я считаю, что сейчас надо пойти в сторону увеличения возможности расширения использования маткапитала, — подчеркнула Буцкая.

Накануне глава Минтруда Антон Котяков рассказал на полях Восточного экономического форума, что в 2022 году размер материнского капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребёнка и 665 тысяч рублей на второго ребёнка.

При этом глава министерства отметил, что если семья ранее получала материнский капитал на первого ребёнка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля.

Ранее стало известно, что в России маткапитал смогут получать отцы детей, рождённых суррогатными матерями, чьи жёны выступают усыновителями этих детей. В Минтруда пояснили, что правила получения отцами материнского капитала уточняются по решению Конституционного суда. Согласно действующим правилам, материнский капитал родители, воспитывающие детей, рождённых суррогатной матерью, имеют право получить лишь в том случае, если оба они являются родителями ребёнка.