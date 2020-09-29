В соцсетях раскритиковали детскую площадку «Силовичок» в Архангельске

https://static.news.ru/photo/e482f698-0265-11eb-8a64-fa163e074e61_660.jpg Фото: vpk.orden/vk.com

Создатели детской площадки «Силовичок» с игрушечной военной техникой в Архангельске подверглись критике со стороны пользователей социальных сетей.

Площадка была создана военно-патриотическим клубом «Орден» после празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Мы нашли в интернете сайт, который предлагал объекты для детской площадки, которые соответствовали идеям нашего клуба, это и танк «Катюша», и самолёт Ан-2, и другие виды техники времён войны. Нам показалось это интересным — чтобы у ребят была возможность знакомиться с нашей историей через игру, — сообщила агентству РИА Новости председатель клуба Светлана Власова.

По её словам, большая часть работ по установке детской площадки проводилась на общественных началах, в её создании активное участие принимали офицеры запаса на пенсии.

Однако в соцсетях многие пользователи выступили с критикой данной инициативы, обвинив создателей площадки в прививании детям идей милитаризма.

Интересно, почему патриотизм — это обязательно армия, униформа, оружие и прочий милитаризм? Почему патриотизмом не называют посадку деревьев в парке, постройку школы, например? — задаётся вопросом один из пользователей Twitter.

В организации отметили, что ничего плохого в своей инициативе не видят.

Это сделано вообще за копейки, мы же общественная организация, а сейчас пишут, что мы «отмываем» деньги. Нас критикуют за то, что мы предлагаем детям игры якобы с явным милитаристским подтекстом, но мы же никого сюда не тащим насильно, кому не нравится — можно найти другую площадку, — отмечает Власова.

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