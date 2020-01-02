Во время обысков в одном из СИЗО Кемеровской области сотрудники учреждения избили заключённых.
Видео инцидента «Тайге.инфо»
На кадрах видно, как сотрудники ФСИН заставляют выйти заключённых из камеры, после чего начинают их бить по голове. Затем их выстраивают у стены и заставляют прислонить руки ладонями наружу.
По данным издания, координатор Gulagu.net Владимир Осечкин обратился в соответствующие органы с требованием провести проверку в СИЗО № 4.
Ранее четыре участника обмена пленными в Донбассе рассказали о пытках украинских силовиков во время нахождения в СИЗО. Издевательства проходили в подвале здания Службы безопасности Украины в Мариуполе, писал NEWS.ru.
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