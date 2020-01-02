https://static.news.ru/photo/455617ac-2d3c-11ea-a989-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время обысков в одном из СИЗО Кемеровской области сотрудники учреждения избили заключённых.

Видео инцидента «Тайге.инфо» предоставил координатор организации «Сибирь Правовая» Дмитрий Камынин. По его словам, обыски прошли в СИЗО № 4 Анжеро-Судженска ещё в 2017 году. В них могли участвовать сотрудники лечебно-исправительного учреждения № 21, находящегося в городе Тайга.

На кадрах видно, как сотрудники ФСИН заставляют выйти заключённых из камеры, после чего начинают их бить по голове. Затем их выстраивают у стены и заставляют прислонить руки ладонями наружу.

По данным издания, координатор Gulagu.net Владимир Осечкин обратился в соответствующие органы с требованием провести проверку в СИЗО № 4.

Ранее четыре участника обмена пленными в Донбассе рассказали о пытках украинских силовиков во время нахождения в СИЗО. Издевательства проходили в подвале здания Службы безопасности Украины в Мариуполе, писал NEWS.ru.