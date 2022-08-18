В СКР создадут спецгруппу по делам об уничтожении памятников Петербурга

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин признал неудовлетворительной работу петербургских следователей по делам о сносе исторических зданий в Северной столице. Он передал дела в главк СКР, а также поручил создать специальную группу для расследования дел об уничтожении культурных памятников в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователями будут всесторонне изучаться обстоятельства, причины и условия, которые приводят к разрушению и утрате памятников культуры. А действиям (бездействию) должностных лиц, по вине которых продолжается уничтожение или повреждение объектов культурного наследия и других исторических зданий, будет дана принципиальная правовая оценка, — говорится в тексте.

Бастрыкин также намерен встретиться с градозащитниками Петербурга. По его мнению, они могут помочь следователям в получении информации о фактах уничтожения памятников культуры.

Ранее сообщалось, что в Госдуме презентовали антипремию «Бандерлоги наследия». Ее будут вручать в России чиновникам и бизнесменам за уничтожение охраняемых государством памятников культуры. Номинировать на антипремию будут по заявкам общественности и данным силовых ведомств.