https://static.news.ru/photo/dece0e90-3943-11ea-8c1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В красноярском городе Дивногорск расцвела верба. Фотография проснувшегося посреди зимы дерева опубликована в группе «Я живу в Красноярске» в «Вконтакте».

Ничего необычного, просто в январе в Дивногорске зацвела верба. Ну вот эти вот сибирские зимы, вы знаете, — говорится в комментарии автора.

В Красноярске температура этой зимой почти не опускалась ниже минус 15 градусов. В пятницу, 17 января, на улице было минус пять.

Ранее NEWS.ru писал о гадюках, проснувшихся в Тверской области из-за аномально тёплой зимы. По мнению биологов, если такая погода продлится ещё пару недель, то от зимней спячки также проснутся ящерицы и лягушки.