В школах введут классные часы о ценностях российского общества

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В школах с 5 сентября начнут проводить классные часы под названием «Разговоры о важном». Одной из тем станут ценности российского общества, закрепленные в стратегии национальной безопасности, рассказал ТАСС начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

С 5 сентября этого года [будут введены классные часы]. Министерство просвещения исходит из того, что они будут во всех школах, — отметил он.

По словам собеседника агентства, ведомство планирует провести в августе подготовительную работу с учителями, чтобы они могли проводить эти классные часы самостоятельно. Формат таких занятий может быть различным, в зависимости от возраста школьников: от обсуждения просмотренного фильма до общения с экспертом по определенной теме.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в школах России еженедельно станут проводить церемонию подъема и спуска государственного флага. Место будет выбираться с учетом времени года и погоды: весной и летом – на площадке около здания школы, осенью и зимой — в помещении образовательного учреждения.