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Российские интернет-пользователи опубликовали в Сети видеозапись с шуточной песней про последствия пренебрежения правилами безопасности в условиях угрозы распространения коронавируса. Авторы текста «советуют» нарушать правила и рассказывают, что после этого может произойти.

Создатели ролика призвали зрителей и слушателей оставаться дома, ведь летальный исход от заражения коронавирусом вероятен, и слушать советы врачей.

Однако в тесте самой песни всё наоборот. В шуточной манере исполнитель рассказывает, что в сложившейся ситуации нужно встречаться с друзьями, обниматься, целоваться, находиться в людных местах и не соблюдать дистанцию в магазинах — то есть, делать всё, чтобы как можно скорее приблизить болезнь и смерть в результате осложнений.

Коронавирус — отличная возможность умереть. Врачей советы ты забудь, есть у тебя теперь свой путь, — приводятся слова из песни на сайте телеканала «360».

Также в тексте «советуется» отправиться в путешествие в «открытый» мир. Отмечается, что песня вышла уже после закрытия РФ границ с другими странами.

Видеоролик заканчивается уже настоящим советом: «Берегите себя! Оставайтесь дома!».

Как ранее писал NEWS.ru, во время действия на территории Москвы режима всеобщей изоляции в городе процветает рынок онлайн-услуг. Кроме привычных доставок еды, лекарств и алкоголя в списке предложений есть и те, что могут удивить.