Навальный с кружкой чая в колонии попал на видео

https://static.news.ru/photo/3efcc9a8-93b8-11eb-8515-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Сети появилась видеозапись с оппозиционером Алексеем Навальным из колонии во Владимирской области. Она датирована 26 марта.

На кадрах Навальный прогуливается по жилому блоку колонии с кружкой чая. Его останавливает сотрудник ФСИН и делает оппозиционеру замечание по поводу его внешнего вида. После этого Навальный застёгивает пуговицу на воротнике арестантской робы. Видеозапись опубликовал Life.

Ранее член Общественной палаты России и журналистка RT Мария Бутина посетила ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Навальный. Она оценила его состояние и поговорила с сокамерниками. Журналистка заявила, что Навальный сразу стал её оскорблять, как только увидел. Бутина подчеркнула, что оппозиционер «ходит вполне обычно» и не похож на человека с тяжёлыми проблемами со здоровьем. По нему также не видно, что ему не дают спать. Журналистка, по собственному признанию, может судить об этом из своего опыта в тюрьме США: она отсидела часть назначенного срока по обвинению в работе иностранным агентом.

Как писал NEWS.ru, 31 марта Навальный рассказал, что объявил голодовку в колонии. Об этом заключённый написал в своём микроблоге. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболела спина и ноги, появилось онемение в конечностях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать комментарии по поводу голодовки Навального. Он пояснил, что данный вопрос не стоит на повестке дня для национального лидера, но Владимир Путин может обсудить этот случай с Татьяной Москальковой, если она его поднимет.