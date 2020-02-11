https://static.news.ru/photo/4a4e271a-4c93-11ea-bb95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обнародован перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счётной палаты на текущий год.

Согласно документу, глава ведомства Алексей Кудрин взял под личный контроль анализ достижения национальных целей по обеспечению устойчивого увеличения реальных доходов россиян и уровня роста пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, а также по снижению в два раза уровня бедности в стране.

Также планируется проверить работу Пенсионного фонда, в том числе организацию индивидуального учёта, расходование средств на его функционирование и соблюдение прав застрахованных лиц в 2017 — 2018 годах и истёкшем периоде 2019 года.

Помимо этого, в плане указаны мероприятия по мониторингу и контролю разработки и реализации нацпроектов, передаёт RNS.

Как писал NEWS.ru, ранее в Счётной палате сообщили, что ситуация с распространением коронавируса негативно отразится на российской экономике.