Обнародован перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счётной палаты на текущий год.
Согласно документу, глава ведомства Алексей Кудрин взял под личный контроль анализ достижения национальных целей по обеспечению устойчивого увеличения реальных доходов россиян и уровня роста пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, а также по снижению в два раза уровня бедности в стране.
Также планируется проверить работу Пенсионного фонда, в том числе организацию индивидуального учёта, расходование средств на его функционирование и соблюдение прав застрахованных лиц в 2017 — 2018 годах и истёкшем периоде 2019 года.
Помимо этого, в плане указаны мероприятия по мониторингу и контролю разработки и реализации нацпроектов,
Как писал NEWS.ru, ранее в Счётной палате сообщили, что ситуация с распространением коронавируса негативно отразится на российской экономике.
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