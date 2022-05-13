В Rutube назвали сроки восстановления работы сервиса Rutube запустит работу в полном объёме к 16 мая

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Видеохостинг Rutube планирует запустить свою работу в полном объёме к 16 мая, заявил гендиректор сервиса Александр Моисеев. В беседе с РИА Новости он заявил, что код платформы полностью восстановлен, пользователям доступно 99,5% библиотеки видео и прямые трансляции телеканалов. Доступ к сервисам платформы будет открываться постепенно, по мере восстановления видеохостинга. При этом сначала платформа восстанавливает функции, необходимые пользователю, затем — блогеру. Моисеев отметил, что на сегодняшний день пользователям уже доступны следующие опции: авторизация на сайте, стримы, поиск, комментарии, а также кнопка «В топ».

Сейчас мы работаем над Rutube Studio и модерацией видео. Рассчитываем запуститься полностью к понедельнику, — сказал Моисеев.

Сбой в работе платформы произошёл 9 мая. В компании назвали атаку «самой мощной» за всю историю работы и предположили, что она была запланирована заранее, чтобы сорвать трансляцию парада Победы. Источник издания The Village счёл, что причиной проблем сайта Rutube стала утечка кодов доступа к сайту. По данным собеседника издания, в результате кибератаки был «полностью удалён код сайта», в результате чего есть вероятность, что хостинг «не подлежит восстановлению».

Информацию The Village опровергла пресс-служба Rutube. В компании подтвердили, что восстановление хостинга займёт больше времени, чем предполагалось, однако там отметили, что это связано с большим массивом данных, хранящимся на серверах.

Позднее ответственность за взлом взяла на себя хакерская группировка Anonymous, которая заявила, что фактически уничтожила Rutube. В одном из аккаунтов хакеров в Twitter сообщалось, что в результате атаки повреждено почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии, а также 90% резервной копии и кластера для восстановления.

При этом видеохостинг возобновил работу вечером 11 мая — спустя почти трое суток после атаки. Вскоре после этого руководство сервиса заявило, что обратилось в правоохранительные органы для расследования хакерской атаки.