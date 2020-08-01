В РСТ назвали страны, куда скоро смогут полететь россияне

https://static.news.ru/photo/7c87cec0-d401-11ea-b0df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans-Werner Rodrian/imageBROKER.com/Global Look Press

В скором времени у российских туристов может появиться возможность посетить Тунис и ОАЭ. Такого мнения придерживается замглавы Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

В ближайшее время может открыться авиасообщение с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Тунисом, — цитирует его URA.RU.

По словам Барзыкина, пока полётов в эти страны нет, поскольку в России сложная ситуация с COVID-19, а при открытии границ учитывается количество заражений и их динамика.

Россия сейчас в красной зоне у ОАЭ и Туниса. Мы на четвёртом месте по заражённости в мире, — пояснил он.

Собеседник издания добавил, что эпидемиологическая безопасность при международных перелётах должна быть взаимной.

Россия начала с 1 августа постепенно возобновлять международное авиасообщение. Так, разрешены полёты в Абхазию. Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию. Рейсы выполняются из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, путешественников из РФ готовы принимать ещё в шести странах — Доминикане, Египте, Мексике, ОАЭ, а также на Кубе и Мальдивах. Он пояснил, что такая возможность появилась у россиян с открытием Турции, так как теперь они могут покупать билеты с пересадкой.