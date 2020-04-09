В РПЦ посоветовали воздержаться от посещения кладбищ в Вербное воскресенье

В Московской епархии РПЦ посоветовали горожанам соблюдать режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и не ходить на кладбища в Вербное воскресенье.
Традиция посещать могилы родственников в этот день является народной, она никак не связана с церковной практикой и РПЦ не поддерживается,
Некоторое время назад стало известно, что власти Подмосковья решили не запускать на Пасху специальные автобусные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов из-за распространения коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что в Краснодаре полицейские штрафуют местных жителей, посещающих кладбища в нарушение режима самоизоляции. Размер взысканий составляет 15 тысяч рублей.
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