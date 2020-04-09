В РПЦ посоветовали воздержаться от посещения кладбищ в Вербное воскресенье

https://static.news.ru/photo/e6ec6dfc-7a65-11ea-8919-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской епархии РПЦ посоветовали горожанам соблюдать режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и не ходить на кладбища в Вербное воскресенье.

Традиция посещать могилы родственников в этот день является народной, она никак не связана с церковной практикой и РПЦ не поддерживается, пояснил ТАСС глава информационной комиссии епархии священник Александр Волков. В связи с этим Церковь призывает верующих не нарушать введённых из-за COVID-19 ограничений.

Некоторое время назад стало известно, что власти Подмосковья решили не запускать на Пасху специальные автобусные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов из-за распространения коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что в Краснодаре полицейские штрафуют местных жителей, посещающих кладбища в нарушение режима самоизоляции. Размер взысканий составляет 15 тысяч рублей.