В Краснодаре выписывают штрафы на кладбище за нарушение самоизоляции

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Полицейские Краснодарского края стали выписывать штрафы на кладбищах за нарушение самоизоляции. Пойманным за уборкой могил жителям придётся заплатить по 15 тысяч рублей.

Кроме того, стражи порядка вместе с казаками совершают рейды по местным водоёмам и просят рыбаков вернуться домой.

Если казаки видят гражданина, говорят: «Уважаемый, будьте любезны, домой зайдите». Всё в культурной форме. И дают талон, что предупредили его. В талоне написано, как держать карантин, в случае чего куда обращаться и так далее, — сообщил изданию «Подъём» командир народной дружины «Карасунской» Олег Корещенко.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв призвал власти Краснодарского края не доходить «до идиотизма» из-за коронавируса. Ему пожаловался один из местных жителей: мужчина не может навестить свою родственницу в больнице, так как выезды из его населённого пункта перекрыты в связи с новыми ограничениями. На что Соловьёв заявил, что местные власти «совсем перегнули». Шоумен уверен, что карантин необходим, но «мы всё-таки живём не в полицейском государстве», пояснил он.

В России, по последним данным, зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека. В Краснодарском крае подтверждено 39 диагнозов, писал NEWS.ru.