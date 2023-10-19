В РПЦ оценили запрет УПЦ на Украине Патриарх Кирилл: запрет УПЦ является попыткой поссорить народы исторической Руси

Уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ) преследует цель поссорить народы исторической Руси, которые имеют отношение к единому духовному и культурному наследию, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он добавил, что во многих странах православные россияне становятся объектом притеснения и даже травли за то, что они являются носителями многовековой русской культуры.

Так называемая отмена русской культуры, эта беззастенчивая клевета и безнаказанное уничтожение Украинской православной церкви — это способы противопоставить и поссорить тех, кто имеет отношение к единому духовному и культурному наследию, созданному народами исторической Руси, — сказал Кирилл.

Ранее сегодня, 19 октября, Верховная рада в первом чтении приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви, сообщил депутат парламента Украины Ярослав Железняк. Законопроект поддержали 267 человек, 15 выступили против.

Также занимавшая в августе должность заместителя министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя судьбу Киево-Печерской лавры, заявила, что она станет местом духовного обновления украинских военнослужащих после перехода в Православную церковь Украины (ПЦУ). Маляр подчеркнула, что программа восстановления будет предусматривать участие военных в культурно-образовательных мероприятиях, духовных и религиозных практиках, а также в мастер-классах по иконописи.