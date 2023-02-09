В РПЦ оценили вероятность встречи патриарха Кирилла с папой римским Митрополит Антоний: подготовка встречи папы Франциска и патриарха Кирилла не ведётся

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В настоящее время подготовка новой встречи папы римского Франциска и патриарха Кирилла по официальным каналам не ведется. При этом в РПЦ всегда открыты для такого формата общения. Об этом РИА Новости заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Антоний.

Не ведётся. <...> С нашей стороны мы всегда были открыты к такой встрече. Мы считаем, что встреча двух религиозных лидеров, которые представляют большинство христиан во всем мире, была бы важной и полезной, мы всегда проявляли готовность к этой встрече, — сообщил Антоний.

Он добавил, что по официальным каналам со стороны Святого престола в РПЦ не слышали никаких новых заявлений. В прессе ходит масса слухов относительно встречи глав католичества и православия, однако никаких официальных новостей по данному вопросу нет, подчеркнул Антоний.

Митрополит напомнил, что встреча Кирилла и Франциска готовилась, она должна была состояться еще в 2022 году, однако прошлой весной Ватикан заявил об отмене встречи. Позднее в Ватикане заявили, что новая встреча может состояться в Казахстане во время всемирного съезда религиозных лидеров, однако и там общение не состоялось.

Первая встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта имени Хосе Марти Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной церкви и католической.

Патриарх и папа обсудили гонение христиан на Ближнем Востоке, военно-политическое противостояние и религиозный раскол на Украине, кризис семьи в современном обществе. Кирилл и Франциск общались на родных языках — русском и испанском — при помощи двух переводчиков.