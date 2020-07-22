В РПЦ оценили призыв священника перечислить ему деньги на лекарства

https://static.news.ru/photo/2b82a12c-cc21-11ea-bddd-fa163e074e61_660.jpg Вячеслава Баскаков Фото: archpriesttver/instagram.com

В Московском патриархате отреагировали на просьбу о помощи в Instagram тверского протоиерея Вячеслава Баскакова.

Как сообщает «Газета.ru», священник в своём аккаунте попросил у подписчиков деньги не лекарства и пообещал молиться за тех, кто окажет помощь. Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считал, что такая просьба уместна по отношению к тем людям, кого этот священник знает лично, а за дополнительными разъяснениями посоветовал обратиться в тверскую епархию.

В данном случае речь идёт о личной странице в социальной сети, где священник выступает как частное лицо — он обращается к тем, кто на него подписан, — заявил изданию пресс-секретарь епархии протоиерей Александр Душенков.

Он добавил, что обычно священники не собирают деньги на свои нужды, поскольку так не принято. Душенков заметил, что от Баскакова не поступало таких просьб в епархию, но если он обратится, ему помогут.

Ранее Баскаков, оказался в центре скандала, разгоревшегося из-за аккаунта в Instagram, где он публиковал фотографии дорогой обуви и аксессуаров известных брендов.

Ранее News.ru писал о том, что пастыря Тверской епархии Вячеслава Баскакова привлекут к дисциплинарной ответственности за любовь к премиальным маркам одежды. В РПЦ назвали брендовые вещи на священнике признаком плохого вкуса. Протоиерей уже написал объяснительную.