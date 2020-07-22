В РПЦ оценили призыв священника перечислить ему деньги на лекарства

В Московском патриархате отреагировали на просьбу о помощи в Instagram тверского протоиерея Вячеслава Баскакова.
Как
В данном случае речь идёт о личной странице в социальной сети, где священник выступает как частное лицо — он обращается к тем, кто на него подписан, — заявил изданию пресс-секретарь епархии протоиерей Александр Душенков.
Он добавил, что обычно священники не собирают деньги на свои нужды, поскольку так не принято. Душенков заметил, что от Баскакова не поступало таких просьб в епархию, но если он обратится, ему помогут.
Ранее Баскаков, оказался в центре скандала, разгоревшегося из-за аккаунта в Instagram, где он публиковал фотографии дорогой обуви и аксессуаров известных брендов.
Ранее News.ru писал о том, что пастыря Тверской епархии Вячеслава Баскакова привлекут к дисциплинарной ответственности за любовь к премиальным маркам одежды. В РПЦ назвали брендовые вещи на священнике признаком плохого вкуса. Протоиерей уже написал объяснительную.
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