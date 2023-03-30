В РПЦ объяснили молчание Запада о скандале в Киево-Печерской лавре Представитель РПЦ Кипшидзе: Западу будет выгодно уничтожение УПЦ

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На территорию Киево-Печерской лавры зашла полиция с автоматами

В западных странах не реагируют на конфликт в Киево-Печерской лавре, так как им выгодно происходящее, рассказал NEWS.ru зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, Запад устраивает ситуация, при которой будет уничтожена Украинская православная церковь.

Мировая общественность молчит, потому что их устраивает ситуация, при которой УПЦ будет уничтожена и разрушится одно из объединительных звеньев в истории и культуре русского и украинского народов. Всем очевидно, что одна из целей современной политики западных стран — эскалация ненависти, а также разделение украинского и русского народов, — объяснил Кипшидзе.

10 марта и. о. генерального дирeктора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печeрской лавры канонической УПЦ должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.

30 марта украинские СМИ сообщили, чтo верующие УПЦ не пустили в Киево-Печерскую лавру представителей комиссии по инвентаризации имущества. Прибывшие сотрудники правoохранительных органов не вмешивались в происходящее.

Также сообщалось, что на территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских, воoруженных автоматами.