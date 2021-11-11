В РПЦ назвали грехом использование противозачаточных

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предпринимателя Олега Дерипаски к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и деловой репутации. В течение суток с момента вступления решения в силу политик должен будет удалить информацию о бизнесмене из видеоролика на YouTube, передаёт «Коммерсант».

Кроме того, Навальный должен будет выплатить Дерипаске один рубль компенсации и по 50 тысяч рублей неустойки за каждый день задержки. Также от него требуется опубликовать опровержение в «Коммерсанте» — изначально...