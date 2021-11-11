В РПЦ назвали грехом использование противозачаточных
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:57, 11 ноября 2021
Владимир ЛегойдаФото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
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Русская православная церковь считает использование противозачаточных таблеток грехом, в котором необходимо каяться. Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в эфире телеканала RTVI.
Да. Если женщина, которая её приняла, считает себя человеком религиозным, она должна это осознать, прийти и покаяться, — сказал представитель РПЦ.
Легойда также отметил, что с точки зрения Церкви аборт считается убийством — за исключением процедуры прерывания беременности, проведённой по медицинским показаниям.
Ранее Легойда назвал заведомой провокацией в отношении христиан в рамках выполнения внешнеполитических обязательств государственную поддержку фильма о ЛГБТ на Украине.