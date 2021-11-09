В РПЦ назвали господдержку ленты об ЛГБТ на Украине провокацией верующих

Заведомой провокацией в отношении христиан в рамках выполнения внешнеполитических обязательств назвал государственую поддержку фильма об ЛГБТ на Украине председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и обществом и СМИ Московского аптриархата Владимир Легойда.

Речь идёт о фильме под названием «Мой юный принц». Это первая украинская лента об однополой любви. Её съемки велись за госудаственный счёт, бюджет картины составил 20 млн гривен.

Не оставляет ощущение, что господдержка фильма, заведомо провокационного для большей части христиан Украины, часть каких-то внешних обязательств. Ведь зачем действующей власти платить за творчество, плоды которого лишь увеличат к ней недоверие? — написал Легойда в своём Telegram-канале.

О поддержке съёмок фильма «Мой юный принц» сообщалось на сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Ранее стало известно, что на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре обсуждался вопрос потенциального запрета на демонстрацию контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Речь идёт о телевизионных сериалах и фильмах, в которых присутствуют сцены гомосексуальных отношений, транссексуализма, педофилии, эксгибиционизма, садизма и мазохизма.