https://static.news.ru/photo/7ab314c0-73f2-11ea-9c5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

К обсуждению запуска электронной путёвки следует вернуться после нормализации ситуации, возникшей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Так считает глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой передали сотрудники пресс-службы федерального органа.

Отмечается, что в настоящее время в связи с непростой эпидемиологической обстановкой ведомство выступает против финансовой и административной нагрузки на отрасль, ведь уже на следующем этапе она ляжет на плечи туристов.

К обсуждению запуска электронной путёвки и гостиничного сбора можно будет вернуться только после нормализации эпидемиологической ситуации, — приводит ТАСС слова Догузовой.

Как ранее писал NEWS.ru, на фоне пандемии коронавируса в мире российское правительство поддержит отрасли, наиболее пострадавшие из-за сложившейся ситуации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.