В Ростуризме назвали самые популярные направления для летнего отпуска Ростуризм: в 2023 году популярными у туристов станут Подмосковье, Ленобласть и Сочи

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Сочи

Большинство жителей России предпочитают проводить отпуск на курортах, располагающихся недалеко от места жительства, а потому наиболее популярными направлениями для курорта в 2023 году могут стать Московская и Ленинградская области, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Кроме того, он отметил, что множество россиян полетят в этом году в Сочи из-за развитой транспортной доступности.

Мы наблюдаем повышенный спрос на курорты в ближайшей доступности от места проживания, то есть туристы выбирают регионы, ближайшие к себе, чтобы добраться на автомобиле и не тратить дни на дорогу до места отдыха. До Краснодарского края, исключая только Сочи, добираться зачастую сутки или больше, поэтому мы видим высокую загрузку в Подмосковье, такая же история примерно с Ленобластью, туда отправляются жители Питера. Отдельной темы заслуживает Сочи, там все очень хорошо по причине транспортной доступности, можно с уверенностью утверждать, что сезон курортный Сочи ждет успешный, — считает Уманский.

Он подчеркнул, что повышенным спросом летом среди россиян пользуются курорты, которые располагаются рядом с всевозможными водоемами. По словам эксперта, большой популярностью будут пользоваться курорты на побережье Волги. Кроме этого, в топе популярных направлений значатся Карелия, Алтай и Байкал, добавил он. Уманский отметил, что курорты Абхазии также можно отнести к внутреннему туризму.

Еще популярны курорты Абхазии, условно относящиеся к внутреннему туризму. Люди летят туда тоже через Сочи и потом переходят сухопутную границу. В этом году у них отмечаются рекордные показатели, — рассказал представитель Ростуризма.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин заявил, что поездки в страны ближнего зарубежья станут одним из трендов сезона отпусков в 2023 году. Он отметил, что высокий спрос сохранится на путешествия в Абхазию. По его словам, также дешево будет отправиться в Белоруссию.