В Роструде напомнили ещё об одной короткой рабочей неделе

https://static.news.ru/photo/397ef038-b6ae-11ea-8f8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с проведением 1 июля голосования по поправкам в Конституцию РФ россиян ждёт вторая подряд сокращённая рабочая неделя. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда.

По её данным, работа в этот день будет оплачена в двойном размере, а для отдыхающих оплата труда за июль не снижается. Это связано с тем, что на день голосования будут распространяться те же нормы Трудового кодекса, касающиеся оплаты труда работников, что и на праздничные дни, передаёт РИА Новости.

Россиян ждёт сокращённая рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдёт в среду, 1 июля объявлено нерабочим днём, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за работу в день голосования работник может просить день отдыха. В таком случае его труд 1 июля будет оплачен в одинарном размере. При этом день голосования не исключён из нормы рабочего времени, поэтому отпуск на 1 июля не продлевается.

Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений. В неё вошли депутаты, сенаторы и общественные деятели. Глава государства первый раз встретился с рабочей группой 16 января.

16 марта Конституционный суд РФ признал поправки к основному закону страны.

Они предусматривают в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что голосование по поправкам к Конституции РФ началось во всех 11 регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО).