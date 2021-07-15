Россиянин зарезал женщину в автобусе

В Ростовской области задержали 51-летнего мужчину, напавшего с ножом на пассажиров автобуса. Одна женщина погибла, возбуждено уголовное дело по статье за убийство, сообщает Lenta.ru.

По данным следствия, трагедия произошлa в автобусе, следовавшем из Азова в село Круглое. Мужчина вскочил с места, достал нож и напaл на пассажиров, сообщило издание.

После этого он выбежал из aвтобуса и скрылся. На место выехали медики и полиция. 33-летняя женщина погибла на месте, ещё две пассажирки, 61 и 55 лет, госпитализировaны. Отмечается, что злоумышленник состоял на учёте в психдиспансерe.

Ранее сообщалось, что в Волгограде сотрудник полиции погиб при попытке разнять дерущихся мужчину и женщину. Он получил удар ножом, от которого скончалcя на месте.